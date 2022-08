Eerste schooljaar na kortere zomervakantie nu al gestart in Franstalig onderwijs

REPORTAGE. Terug naar school met Ben Weyts: “Met geld alleen lossen we de onderwijs­pro­ble­men niet op”

Het onderwijs in Vlaanderen was jarenlang een van de beste leerlingen van de klas, zelfs in Europa. Vandaag is dat onderwijs een zorgenkind. Het niveau daalt, de werkdruk stijgt en er zijn te weinig leraren. Volgens Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts moeten leerkrachten minder gaan doen. “Ze vervullen te veel taken die eigenlijk voor de ouders of voor de maatschappij zijn.”

27 augustus