Een op de vier Vlaamse scholen kreeg al bijna tien jaar geen inspectie

Lieven Viaene, de inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie, bevestigt de achterstand. "Dat het tien jaar geleden is dat we in veel scholen geweest­ zijn, is te betreuren. Daar is geen discussie over", klinkt het. "We hadden uiteraard de coronaperiode. Maar de vraag blijft: hoe zullen we de opdracht om elke school om de zes jaar door te lichten waar­maken?"