Een kwart meer leerlingen ingeschreven voor eerste sessie ijkingstoetsen universiteiten dankzij extra studierichting met verplichte starttoets

Pedagoog Pedro De Bruyckere over lesvrije woensdag: “Deze maatregel zou nooit worden ingevoerd zonder lerarente­kort”

“Ik ga geen enkele steen gooien naar de scholen die nu kiezen voor een lesvrije woensdag, want dit is uiteindelijk het dilemma: óf een tekort aan leraren en vijf dagen les per week óf voldoende leraren en op woensdag geen les.” Studies tonen volgens pedagoog Pedro De Bruyckere (Universiteit Utrecht) dat een lesvrije dag werkt, maar er is ook een keerzijde aan de medaille.