Door WK-chaos proberen studenten kot in allerijl in orde te brengen: “Plots drong tot ons door: we gaan er écht niet meer geraken”

"Vergelijk het een beetje met Rock Werchter", steekt Leuvens schepen van sport Johan Geleyns (CD&V) van wal. "Leuven is deze week een evenementenzone en dat brengt even heel wat veranderingen met zich mee. Ik raad iedereen aan om met de trein, bus of fiets naar de stad te komen." Het is dan nog geen donderdag - de officiële start van het WK in Leuven - de bijhorende WK-chaos is al aardig aanwezig.