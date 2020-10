Dit zijn de antwoorden op uw meest gestelde vragen over het onderwijs

Alle Vlaamse scholen moeten uiterlijk tegen de herfstvakantie naar code oranje schakelen. Zo blijft voltijds onderwijs de regel voor alle leerlingen van het basis- en het secundair onderwijs, maar is er wel de mogelijkheid om indien nog afstandsonderwijs te voorzien. Ook zal De Lijn voor extra capaciteit zorgen. Er blijven nog heel wat vragen over het onderwijs. Wij proberen jullie meest gestelde vragen te beantwoorden. Het artikel wordt door de dag heen verder aangevuld.

Is het veilig om het openbaar vervoer te nemen?

Om het risico op besmetting onderweg naar school te verkleinen voor de leerlingen die van het openbaar vervoer gebruik maken, engageert vervoersmaatschappij De Lijn zich om extra capaciteit in te zetten en om controleurs te laten optreden tegen overvolle trams en bussen.

Mijn collega in de lagere school is op vakantie geweest in een rode zone. Moet zij niet getest worden vooraleer ze mag komen werken?

Personen die recent in aanraking kwamen met een besmet persoon (hoogrisicocontacten) worden niet meer getest, zolang ze geen symptomen vertonen. Hetzelfde geldt voor personen die terugkeren uit een rode zone. Wel moeten deze groepen in quarantaine. Eerst was dat een quarantaine van zeven dagen “op voorwaarde dat er op dag vijf een test gebeurde en die negatief was”, aldus Van Gucht. “De test laten we nu vallen, maar dan wordt de quarantaine verlengd. Zeven dagen zonder test is te kort.” Zonder test wordt de verplichte quarantaineperiode nu naar tien dagen bijgesteld. Is er dan geen sprake van symptomen? Dan mag men het huis verlaten “mits vier dagen extra voorzichtigheid”.

Heb ik het recht mijn kinderen thuis te laten?

Neen. Je mag je kind niet thuishouden, tenzij je een gegronde reden hebt. Bijvoorbeeld: je kind moet in quarantaine, je kind is langdurig ziek, het behoort tot de risicogroep. Of de arts vindt dat je kind de lessen beter thuis volgt. Thuisblijven zonder gegronde reden is spijbelen, volgens de school. Ben je ongerust over de gezondheid van je kind? Is je kind bang om terug naar school te gaan? Neem dan contact op met het CLB van je school. Die luistert naar jou en je kind, en zoekt een oplossing.

Blijven de lessen lichamelijke opvoeding doorgaan?

De lessen lichamelijke opvoeding zullen voortaan het protocol voor de sportsector volgen: in het middelbaar mag er alleen nog indoor sport zijn als er anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Douches mogen niet meer gebruikt worden. Kleedkamers mogen alleen nog gebruikt worden als iedereen een mondmasker draagt en als de volledige ruimte gereinigd wordt na gebruik door een klasgroep.

Wanneer moeten leerlingen van het secundair onderwijs een mondmasker dragen op school?

Om het risico op besmetting te verminderen, moeten leerlingen uit het secundair voortaan niet alleen tijdens de lessen, maar óók tijdens de pauzes verplicht een mondmasker op, tenzij de anderhalve meter afstand gerespecteerd wordt. Ook komt er een informatiecampagne om het belang van mondmaskers en afstand houden beter uit te leggen aan zowel leerlingen als leerkrachten.

Mag mijn school mijn kind weigeren na terugkeer uit een oranje of rode zone?

Voor je vertrekt naar het buitenland, check altijd eerst de reisadviezen op de website van Buitenlandse Zaken. Vul een formulier in binnen de 48 uur voor je aankomst in België. Of je nu uit een oranje of rode zone komt: de school kan je kind niet weigeren en het ook niet verplichten om zich te laten testen.

Moet mijn kind thuis les volgen?

Je kind krijgt in principe elke dag les op school. Soms moet het misschien ook thuis les volgen omdat je kind in quarantaine zit en moet thuisblijven. De school bekijkt samen met jou hoe je kind mee kan blijven met de leerstof. Of omdat je school ervoor kiest om afstandsonderwijs te organiseren. Dit kan voor leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs. Je school houdt je op de hoogte. Kwetsbare kinderen kunnen altijd naar school.

Kunnen stages doorgaan?

Ja stages kunnen doorgaan, net zoals duaal leren. Iedereen volgt de afspraken die gelden in de sectoren. De stageplaatsen moeten de maatregelen voor de veiligheid volgen. Stagebegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd vanaf fase oranje.

Wat moet ik doen als mijn kind ziek wordt op school?

De school contacteert je om je kind op te halen. Het personeel brengt je kind naar een apart lokaal. Daar kan je je kind ophalen. Het lokaal en het materiaal dat je kind aanraakte, worden ontsmet. Daarna bel je de huisarts, die verder zal beslissen of er een coronatest moet gebeuren.

Mijn kleuter had nauw contact met een persoon met corona. Wat moet ik doen?

Je kind moet 7 dagen thuisblijven. Laat je kleuter niet in contact komen met anderen en ontvang thuis geen bezoek.

Als ouder behoor ik tot de groep van risicopatiënten. Moet ik mijn kind naar school laten gaan?

Je kind moet naar school, tenzij je arts anders beslist. Je arts geeft je een attest voor de afwezigheid van je kind. Je kind kan, onder voorwaarden, uitzonderlijk les volgen via ‘synchroon internetonderwijs’ of ‘tijdelijk onderwijs aan huis’. Bespreek dit verder met de school van je kind.

Waarom wordt er nu toch beslist om alle leerlingen voltijds op school te houden?

De veiligheidsmaatregelen die onderwijsinstellingen, onderwijspersoneel en leerlingen volgen - thuisblijven bij ziekte, afstand houden, handen wassen, mondmaskers dragen en ventileren - zorgen ervoor dat het virus zich minder kan verspreiden. Het contactonderzoek van de CLB’s toont bovendien aan dat de meeste besmettingen te herleiden zijn tot situaties buiten de schoolmuren. De gigantische inspanningen van de CLB’s in verband met contacttracing zijn van onschatbare waarde gebleken.

Mag mijn kind in het basisonderwijs samen eten met andere leerlingen?

Tijdens de middagpauze (en eventueel andere maaltijden) eten leerlingen vanaf het lager onderwijs per klasgroep. Als dat niet mogelijk is, krijgen leerlingen vaste plaatsen in de refter. Dat moet niet noodzakelijk in het eigen klaslokaal zijn, maar mag ook in de refter met voldoende afstand tussen de verschillende klasgroepen. Voor kleuters geldt deze richtlijn niet.

Zijn ouders welkom op de scholen?

Scholen moeten de aanwezigheid van ouders zo veel mogelijk vermijden. De kinderen kunnen afgezet en opgehaald worden aan de schoolpoort. Ook moeten de oudercontacten digitaal georganiseerd worden. Heb je een vraag of een probleem? Neem contact op met de school. Die vertelt jou waar jullie kunnen praten, en wat welke maatregelen je moet volgen.

Mijn zoontje behoort tot de risicogroep. Moet hij naar school gaan?

Vraag aan je arts of je kind naar school mag gaan. Mag je kind niet naar school? Dan geeft je arts je een speciaal medisch attest omdat het tot een risicogroep behoort. Je kind kan dan thuis les volgen via ‘synchroon internetonderwijs’ of ‘tijdelijk onderwijs aan huis’. Bespreek het met je school.

