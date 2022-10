“Dit doet hartzeer”: oprichter studentenkring Solvay over hoe het er vroeger aan toeging

Levensgro­te mural van Sanda Dia, aandacht voor de (energie)crisis, maar ook... feest! Zo trapten universi­teits­ste­den het academie­jaar af

De grote vakantie is nu ook voorbij voor de studenten. Maandag trapten Leuven, Antwerpen, Gent en Brussel alvast hun academiejaar af. Elk met de eigen tradities, maar toch was er ook overkoepelend sentiment: de (energie)crisis treft namelijk iedereen, niet het minst studenten. En dan is er ook nog dat coronavirus dat zijn sporen nalaat... Toch kon de regen ook de feestvreugde niet drukken en was er eveneens tijd voor ingetogenheid.

