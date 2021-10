Directeur CLB wil test- en quarantaineregels weg uit lagere scholen: “Geef onze kinderen eindelijk weer een normaal schooljaar”

Ook in onze scholen tiert het coronavirus momenteel welig. Knikt ook Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk — dat niet alleen het katholiek onderwijs, maar ook heel wat gemeentelijke, provinciale en niet-conventionele scholen begeleidt. “Onze databank is gekoppeld aan die van Sciensano en sinds midden vorige week zien wij een spectaculaire stijging van besmettingen in het lager onderwijs, tot bijna een verdubbeling”, aldus Grielens. “Ook in het secundair en kleuteronderwijs is er een stijging, maar wel veel beperkter. Wat bij secundaire scholieren te verklaren valt omdat velen daar al gevaccineerd zijn, maar bij de kleuters? Ik kan enkel gissen: mogelijk vertonen die minder symptomen of worden ze minder snel getest?” Niet zo bij lagere schoolkinderen: die worden tegenwoordig tot vervelens toe getest. En vanaf twee positieve leerlingen moet de hele klas minstens 7 dagen thuisblijven. Wat momenteel gesloten klassen en scholen in onder meer Brussel, Roeselare, Tervuren, Lanaken en Vilvoorde tot gevolg heeft.