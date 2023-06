Deze schooldirecteurs schrappen examens door lerarentekort: “Ik wil de werkdruk voor collega’s niet nog opdrijven”

Onderwijs­koe­pels reageren tevreden op nieuwe minimumdoe­len

De onderwijsverstrekkers reageren opgelucht dat er een consensus is bereikt over de minimumdoelen voor de basisvorming voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Ze lijken het er allemaal eens over te zijn dat scholen met wat nu op tafel ligt, een eigen project kunnen uitwerken.