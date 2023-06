Deze ‘buisprof’ geeft elk jaar honderden studenten een onvoldoende: “Ik heb het er nog altijd moeilijk mee”

Scholen schrappen examens omdat er geen leraren waren om les te geven: “Ik heb zelfs ouders gevraagd om in te springen, maar tevergeefs”

Het lerarentekort heeft ook invloed op de examens die eraan komen. Sommige middelbare scholen moeten die schrappen omdat hun leerlingen te weinig les hebben gekregen om de leerstof te kunnen evalueren. Andere scholen rekenen de punten voor een vak niet mee in het jaartotaal of passen het examen noodgedwongen aan. Deze schooldirecteurs getuigen over het eindeloze puzzelwerk.