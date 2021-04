Deels les op campus en honderdduizenden zelftesten: voorstel voor hoger onderwijs na paaspauze afgeklopt

Geen afkoelings­week in lager onderwijs, leerlingen krijgen wel vaste plaatsen: “Virologen bevestigen dat dit de juiste aanpak is”

27 januari Er komt geen afkoelingsweek in het basisonderwijs in de week voor de krokusvakantie. Dat is beslist op onderwijsoverleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de vakbonden en de virologen. De extra maatregelen die vorige week werden ingevoerd, blijven behouden. Leerlingen in het lager onderwijs krijgen ook vaste plaatsen in de klas en in de refter.