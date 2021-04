Deels les op campus en honderdduizenden zelftesten: Ben Weyts’ plan voor hoger onderwijs na paaspauze

De meer dan 270.000 studenten van hogescholen en universiteiten zitten al meer dan een jaar in een van de strengste coronaregimes. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de vertegenwoordigers van het hoger onderwijs stellen voor om vanaf maandag 19 april opnieuw gedeeltelijk contactonderwijs mogelijk te maken in het hoger onderwijs, volgens dezelfde regeling die gold vlak voor de paaspauze.

Het streefdoel is studenten 2 halve dagen of 1 dag onderwijs op campus per week, of een equivalent daarvan, te kunnen verzekeren. De campuscapaciteit wordt opgetrokken tot een (theoretisch) maximum van 20 procent.