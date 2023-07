DEBAT VAN DE DAG. Moet de zomervakantie ingekort worden?

Koen Pelleriaux, topman van het gemeenschapsonderwijs (GO!), pleit voor een gelijkstelling van de vakantieperiodes in het Nederlandstalige en het Franstalige onderwijs . De zomervakantie is beperkt tot zeven in plaats van negen weken. Wat denk jij? Is het inkorten van de zomervakantie een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

Koen Pelleriaux, topman van het gemeenschapsonderwijs (GO!):

“Ik ben voorstander van de kalender van de Franstalige gemeenschap”, benadruk Pelleriaux. “Daar zijn een aantal zeer grote voordelen aan verbonden. We weten dat kinderen meer vergeten van wat ze geleerd hebben tijdens een langere schoolvakantie van negen weken. Dat is vooral erg voor de meer kansarme kinderen. Zij lijden er meer onder.”

“We weten ook dat die periodes van zeven à acht weken lang genoeg zijn. Zowel leerkrachten als leerlingen worden moe. We hopen ook dat het absenteïsme minder wordt bij leerkrachten. De onderbrekingen van twee weken zijn beter, omdat je dan echt tot rust kan komen. Eén week is daarvoor te kort”, klinkt het. De twee weken die verdwijnen in de zomervakantie, komen er in het Franstalige systeem bij in de herfst- en krokusvakantie. Die vakanties duren niet één, maar wel twee weken.

Op vlak van leerachter­stand en mentaal welbevin­den is er letterlijk niks aan te halen wat een verkorting tegen­spreekt Wim Van Den Broeck, ontwikkelingspsycholoog (VUB)

Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO:

“Er is nochtans genoeg wetenschappelijke evidentie dat die twee maanden afwezigheid — zeker bij kwetsbare leerlingen — voor een enorme terugval zorgen op vlak van kennis”, vertelt Van Damme. “De zomervakantie terugbrengen naar bijvoorbeeld zes weken, en de kerst- en paasvakantie uitbreiden naar drie: dat zou al een heel interessante stap vooruit zijn.”

Wim Van den Broeck, onderwijsexpert en ontwikkelingspsycholoog (VUB):

“We wéten dat die lange zomervakantie wat de leerachterstand betreft niet gunstig is. Op vlak van leerachterstand en mentaal welbevinden is er letterlijk niks aan te halen wat een verkorting tegenspreekt — integendeel. Heel wat leerlingen uit de lagere sociale klasse zijn bijvoorbeeld net heel blij dat hun school opnieuw opengaat.”

Op twee weken tijd werken we die leerachter­stand niet weg Lieve Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Lieve Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

“Op twee weken tijd werken we die leerachterstand niet weg. We gaan daar een plan voor twee jaar voor nodig hebben. Het is te gemakkelijk om te vermoeden dat een inkorting van de schoolvakantie op dat vlak een effectieve maatregel is: er is nog nooit zoveel onderwijstijd geweest als dit schooljaar, en vooral de leermotivatie is vandaag het probleem”, klinkt het. “Eigenlijk is dit een principiële discussie die je niet als noodmaatregel kunt doorvoeren vanwege de crisis.”

Patrick Loobuyck, moraalfilosoof UAntwerpen:

“Eigenlijk is het eenvoudig: maak de zomervakantie twee weken korter en de herfst- en krokusvakantie telkens een week langer. Er is onderzoek genoeg dat erop wijst dat twee maanden vakantie voor veel kinderen en hun ouders te lang is. Het is niet alleen oeverloos lang om zinvol in te vullen, het veroorzaakt ook extra leerachterstand bij leerlingen uit kansarme gezinnen en gezinnen waarbij thuis geen Nederlands wordt gesproken.”

“Al jaren wordt er gedebatteerd over meer gelijke kansen in het onderwijs, maar een evidente maatregel als het verkorten van de zomervakantie wordt systematisch buiten beschouwing gelaten. Er zijn wel al eens ballonnetjes opgelaten in die richting, maar die werden vakkundig door de vakbonden afgeschoten. Spijtig, want de belangen van de leerlingen zouden hier moeten voorgaan op die van leerkrachten.”

Martin Valcke, onderwijsexpert UGent:

“Alle landen rondom ons hebben een kortere zomervakantie. Enkel België heeft er eentje die acht weken duurt. Jammer, want uit tal van studies is al gebleken dat zo’n lange zomervakantie verlies van onderwijstijd betekent. Bovendien zijn vooral kinderen met een leerachterstand of uit kansarme gezinnen de dupe van de lange vakanties. Sommigen hebben twee maanden geen Nederlands gesproken eenmaal ze terugkeren naar school. Gezien taal de benzine is van ons cognitief systeem is dat bijzonder nadelig.”

“Tot slot nog een belangrijk argument: kinderen verlangen vaak om weer naar school te gaan. Dat mag na de coronaperiode wel duidelijk geworden zijn. Als tegenstanders reageren dat het organisatorisch moeilijk is om de zomervakantie in te korten, so what? Dan moet het systeem aangepast worden.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de reacties onder dit artikel. We bundelen de boeiendste meningen vanavond in een nieuw stuk.