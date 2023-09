De Lijn heeft oplossing gevonden voor vervoer van alle leerlingen in buitengewoon onderwijs

Kijk vanaf morgen naar ‘Leerkracht 24/7’: achter de schermen van het onderwijs in Vlaanderen

Vanaf morgen kan je op HLN kijken naar de videoreeks ‘Leerkracht 24/7’. Zes leerkrachten geven een blik in hun leven en achter de schermen van het onderwijs in Vlaanderen. Van een leerkracht godsdienst met een beperking tot een gepensioneerde lerares Engels die inspringt voor leerkrachten met een burn-out. Allemaal hebben ze dezelfde passie: jongeren hun weg laten vinden in het leven. Elke dinsdag en vrijdag een nieuwe aflevering in de HLN-app.