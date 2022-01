Coronabarometer goedgekeurd in onderwijs: dit is wat het betekent

De coronabarometer voor het onderwijs heeft groen licht gekregen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijspartners en de experts. Bedoeling is om op die manier gelijkvormigheid en voorspelbaarheid te bieden. “De coronabarometer geeft meer houvast aan de scholen”, zegt Weyts. “Maar het is ook geen dwangbuis.” We beginnen in code rood.

Net als de federale coronabarometer bevat de coronabarometer in het onderwijs voor elk van de vier kleurcodes (groen, geel, oranje, rood) een bepaalde set maatregelen. Die kan, afhankelijk van de lokale situatie op het terrein, nog verder aangescherpt worden. De bedoeling is wel dat de regels voor het onderwijs niet strenger zijn dan die voor de brede samenleving. Zo kunnen schoolfeesten, evenementen en infoavonden verlopen met dezelfde voorzorgsmaatregelen die gekoppeld zijn aan alle andere binnenactiviteiten.

Het overleg van de onderwijspartners bepaalt in welke kleurcode we zitten, gebaseerd op onder meer de pandemiesituatie in de ziekenhuizen en de beslissingen van het Overlegcomité. De kleurcode die geldt bij de ‘gewone’ coronabarometer zal dezelfde zijn als de kleurcode die geldt in de onderwijsbarometer. De huidige situatie stemt overeen met code rood. Een compleet lockdownscenario wordt buiten beschouwing gelaten.

Extra code: groen

De coronabarometer voor het onderwijs heeft wel een kleurcode groen, die de coronabarometer voor de brede samenleving niet heeft. De groene kleur verwijst naar een terugkeer naar de normaliteit, waarin het onderwijs toch nog enkele dingen meeneemt uit de coronacrisis. Het gaat dan met name over ventilatie en verluchting: ook als corona helemaal zou verdwijnen, dan nog zullen scholen blijven inzetten op ventileren en verluchten. “We willen met deze extra kleurcode een optimistisch perspectief schetsen, maar ook meegeven dat we niet zomaar teruggaan naar het oude normaal. In het nieuwe normaal onthouden we de lessen die we geleerd hebben tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld als het gaat over ventilatie en verluchting”, zegt Weyts.

In elke fase is er sprake van een basispakket van maatregelen rond ventilatie, verluchting en afstand, rond mondmaskers en rond ziekte en handhygiëne. Contactonderwijs blijft in alle kleurcodes de regel. Mondmaskers vallen alleen weg bij code geel of code groen.

Dit zijn de codes in detail:

Code Groen

Basismaatregelen

• Contactonderwijs blijft de regel

• Scholen mogen afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren

• Maximaal ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de leraarskamer

• Geen mondmaskers

• Wie ziek of besmet is, blijft thuis

• Basishandhygiëne

Code Geel

Basismaatregelen

• Contactonderwijs blijft de regel

• Scholen mogen afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren

• Maximaal ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de leraarskamer

• Zo veel mogelijk afstand houden waar mogelijk

• Bekijk de mogelijkheid om ook buiten te organiseren wat makkelijk buiten georganiseerd kan worden

• Geen mondmaskers

• Wie ziek of besmet is, blijft thuis

• Basishandhygiëne

• Hoesthygiëne

• Het is altijd en op elk moment mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen. Extra maatregelen zijn mogelijk in samenspraak met de preventieadviseur. Zo kunnen er extra maatregelen worden genomen in bepaalde lokalen of scholen.

Specifieke maatregelen

• Activiteiten extra muros volgen de regels in de samenleving

• Tracht crowding aan de schoolpoort te vermijden en wijs op het belang van afstand houden

• Voor telewerkbare functies gelden de maatregelen in verband met telewerk van de brede samenleving

Code Oranje

Basismaatregelen

• Contactonderwijs blijft de regel

• Scholen mogen afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren

• Maximaal ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de leraarskamer

• Zo veel mogelijk afstand houden waar mogelijk

• Organiseer zo veel mogelijk buiten

• Mondmaskers: volgens regels in de samenleving

• Wie ziek of besmet is, blijft thuis

• Basishandhygiëne

• Hoesthygiëne

• Het is altijd en op elk moment mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen. Extra maatregelen zijn mogelijk in samenspraak met de preventieadviseur. Zo kunnen er extra maatregelen worden genomen in bepaalde lokalen of scholen.

Specifieke maatregelen

• Vergaderingen: maximaal digitaal

• Activiteiten extra muros volgen de regels in de samenleving

• Niet-essentiële derden zijn niet aangewezen. De school bepaalt wie essentieel is voor de werking

• Probeer binnen het vermengen van klasgroepen te vermijde.

• Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal

• Tracht crowding aan de schoolpoort te vermijden en wijs op het belang van afstand houden

• Voor functies waar telewerk mogelijk is, gelden de maatregelen in verband met telewerk van de brede samenleving

Code Rood

Basismaatregelen

• Contactonderwijs blijft de regel

• Scholen mogen afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren

• Maximaal ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de leraarskamer

• Zo veel mogelijk afstand houden waar mogelijk

• Organiseer zo veel mogelijk buiten

• Mondmaskers: volgens regels in de samenleving

• Wie ziek of besmet is, blijft thuis

• Basishandhygiëne

• Hoesthygiëne

• Het is altijd en op elk moment mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen. Extra maatregelen zijn mogelijk in samenspraak met de preventieadviseur. Zo kunnen er extra maatregelen worden genomen in bepaalde lokalen of scholen.

Specifieke maatregelen

• Vergaderingen: maximaal digitaal

• Activiteiten extra muros volgen de regels in de samenleving

• Meerdaagse uitstappen met overnachting volgen de regels van de samenleving (jeugd- en sportkampen)

• Niet-essentiële derden op school zijn niet toegelaten

• Oudercontacten verlopen digitaal. Een fysiek contact met ouders is uitzonderlijk mogelijk wanneer een digitaal contact onmogelijk de doelstellingen van het fysiek contact kan realiseren

• In het kader van een eerste inschrijving zijn schoolbezoeken mogelijk op reservatie, buiten de lesuren en in beperkte groep

• Vermijd binnen maximaal het vermengen van klasgroepen

• Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal

• Tracht crowding aan de schoolpoort te vermijden en wijs op het belang van afstand houden

• Voor functies waar telewerk mogelijk is gelden de maatregelen in verband met telewerk van de brede samenleving

“Met deze barometer, ondersteund door regelmatig overleg met de onderwijspartners, willen we onze scholen meer vaste grond onder de voeten bieden”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “De barometer bepaalt alvast dat onze scholen geen strenger regime moeten volgen dan de regels die erbuiten gelden. Het principe van onderwijs als prioritaire sector in de samenleving wordt zo opnieuw bevestigd.”

Ook het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, is tevreden dat de barometer er is. “De maatregelen zijn niet nieuw, maar ze staan nu samengevat in de barometer en geven een duidelijk overzicht”, aldus Marianne Coopman, algemeen secretaris bij het COV. Wel stipt de onderwijsvakbond aan dat er onduidelijkheid blijft over de graad van de pandemie. Bovendien is het ook belangrijk dat de scholen genoeg tijd krijgen om over te schakelen wanneer de barometer naar een andere kleur overschakelt, klinkt het.