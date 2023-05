Communicatie-experte roept op: “De onderwijscrisis heeft de helpende handen van de coronacrisis nodig: waar wachten we op?”

Alweer gaat er een alarmbel af met betrekking tot ons onderwijs: Vlaanderen zit bij de sterkste dalers in een nieuwe onderwijsranking; tienjarigen hebben al een schooljaar achterstand voor begrijpend lezen. “Alarmerend dramatisch”, noemt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) het. Communicatie-experte Sara Vercauteren, zelf moeder van twee dochters, roept in een opvallende post op LinkedIn op om met z’n allen meer te doen. “De onderwijscrisis heeft de helpende handen van de coronacrisis nodig: waar wachten we op?”

Het tekort aan leerkrachten, het leer/leesniveau van onze jeugd: “Vele alarmbellen zijn al afgegaan met betrekking tot ons onderwijs”, zegt Sara Vercauteren, managing director van communicatiebureau Bepublic Group en al meer dan 20 jaar expert in crisiscommunicatie. “Zoveel alarmbellen dat je als ouder van schoolgaande kinderen wel eens piekerend wakker ligt ’s nachts en je afvraagt of je zelf meer kan of moet doen.”

Leerkrachten, los het op

“Je eigen kinderen stimuleren, dat probeer je dag in dag uit”, gaat ze verder. “Bij ons thuis liggen er boeken en kranten en magazines. En dan nog merk je dat het niet altijd evident is om je kinderen aan het lezen te krijgen. En als ze dan lezen, grijpen ze vaak naar Engelstalige boeken, want hip & trendy & tiktokproof.”

Quote Geef toe, als ouders kijken we nu vaak naar het onderwijs en naar de leerkrach­ten en vragen hen: los het op. Maar in een echte crisis moeten we misschien ook meer naar onszelf durven kijken

“Maar dat is uiteraard niet voldoende. Als we ervoor willen zorgen dat onze kinderen later ook hun weg vinden in de maatschappij is meer nodig. Meer dan we vandaag doen. Want geef toe, als ouders kijken we nu vaak naar het onderwijs en naar de leerkrachten en vragen hen: los het op. Maar in een echte crisis moeten we misschien ook meer naar onszelf durven kijken. Wat kunnen wij met z’n allen meer doen?”

Helpende handen

Vercauteren denkt terug aan de straffe stoten van de vele vrijwilligers tijdens de recente coronajaren. “Tijdens de coronacrisis was de inzet van vrijwilligers in alle vaccinatiecentra onontbeerlijk om de coviduitbraak onder controle te krijgen. Met duizenden waren ze, de helpende handen die in een mum van tijd talrijke centra bezetten. Ze deden dit met positieve energie en onvermoeibare inzet, voor het goede doel, omdat er iets te winnen was (een goede gezondheid en onze vrijheid) en veel te verliezen (onze naasten die getroffen waren door het virus).”

Momentum

“Ook in deze onderwijscrisis hebben we veel te winnen en nog meer te verliezen”, betoogt Vercauteren. “Dus misschien is het momentum wel daar om collectief onze mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Want als iedereen zich inzet om kinderen te begeleiden bij taal of leren, dan kunnen we snel een grote vooruitgang boeken. Ikzelf ben onlangs vrijwilliger geworden in de stad waar ik woon en geef nu taalbegeleiding aan een kindje dat thuis geen Nederlands spreekt. Het gaat om een uurtje per week en is waarschijnlijk een druppel op een hete plaat. Maar ik hoop dat al die kleine druppels de lekkende emmer terug vol maken. Wie doet er mee?”

Het volledige bericht van Vercauteren op LinkedIn:

