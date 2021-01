Commotie over koude temperaturen bij examens UGent kan op weinig bijval rekenen: “Slechte studenten vinden altijd zwakke excuses”

Vijf majestueuze hallen van Flanders Expo in Gent, drie keer per dag gevuld met zo'n 2.500 studenten. Niet om te feesten, wel om examens af te leggen. Honderden dranghekken die in de centrale hal iedereen naar de juiste examenhal leiden, een vers mondmasker voor iedereen, handen die haast overal ontsmet kunnen worden. De UGent leek in het grootste examenlokaal van het land niet beter voorbereid te kunnen zijn op de januari-examens. En toch ontploften sociale media begin deze week. Op Facebook regende het verontwaardigde en boze reacties over de “koude temperatuur” in Flanders Expo. Studenten riepen mekaar massaal op om zeker extra warme kleren aan te doen, “omdat het anders niet te doen is”. Eén student verspreidde zelfs een ludiek filmpje op TikTok waarin hij de ene na de andere dikke trui aantrok en zich afvroeg “of hij nu rilde van de stress of van de kou”. Bibberen en beven. De Noordpool leek sinds maandag 4 januari verplaatst naar Gent.