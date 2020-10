Code oranje voor onderwijs: dit verandert er voor de leerlingen

Weyts houdt vast aan code geel voor onderwijs, maar: “Code oranje kán, als secundair open blijft”

14 oktober “Ik ben niet getrouwd met code geel. Het onderwijs kan overschakelen op code oranje, als we de secundaire scholen volledig kunnen openhouden.” Dat zei Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) bij een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Tijdens overleg met het onderwijsveld werd eerder vandaag beslist dat het verplichte onderwijs in Vlaanderen in code geel - en dus voltijds open - blijft. Wel blijft het mogelijk om lokaal alsnog naar code oranje te gaan.