Chaos dreigt in onderwijs: vertaling eindtermen naar het Frans laat op zich wachten

Katholieke koepel trekt naar Grondwette­lijk Hof tegen nieuwe eindtermen secundair: “Bedreiging voor kwaliteit en vrijheid onderwijs”

11 februari De koepel van het Katholiek Onderwijs trekt naar het Grondwettelijk Hof tegen de goedkeuring van de nieuwe eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De eindtermen werden nog maar gisteren goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Topman Lieven Boeve spreekt over “een bedreiging voor de kwaliteit en de vrijheid van het onderwijs”. “Er zijn te veel eindtermen en er is te weinig onderwijstijd om ze grondig te verwerven. Zo kunnen we geen kwaliteit bieden. Leerlingen zullen over alles nog iets leren, maar niets meer grondig.”