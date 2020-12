Centrale toetsen voor alle Vlaamse leerlingen vanaf 2023

Bijna overal ter wereld

Centrale toetsen worden bijna overal ter wereld gebruikt, maar (nog altijd) niet in Vlaanderen. Daardoor is Vlaanderen zo afhankelijk van buitenlandse en fragmentaire steekproeven - zoals het Programme for International Student Assessment (PISA) - om te weten hoe het eigen onderwijs evolueert.

Kwaliteit

We zullen nauwkeurig kunnen meten in hoeverre de leerlingen de eindtermen echt beheersen en in hoeverre scholen erin slagen om leerwinst te boeken. We moeten dit doen om de kwaliteit van ons onderwijs te beschermen

"We willen garanderen dat de centrale toetsen van hoge kwaliteit zijn. Alleen dan kunnen we in heel Vlaanderen de vinger aan de pols houden. We zullen nauwkeurig kunnen meten in hoeverre de leerlingen de eindtermen echt beheersen en in hoeverre scholen erin slagen om leerwinst te boeken. We moeten dit doen om de kwaliteit van ons onderwijs te beschermen", legt Weyts uit.