Centra voor basiseducatie naar Grondwettelijk Hof tegen betalende inburgering

Pastoor Alexander Vandaele heeft sinds kort een nieuwe stagiair. Didier Togoulaba (34) zal als kandidaat-priester twee jaar meedraaien in het parochieleven in Ninove. Hij legde een heel parcours af voor hij zijn ware roeping achterna ging. Zo werkte hij al in een ziekenhuis en later in een bank, en studeerde hij onder meer filosofie in Togo vooraleer hij zeven jaar geleden naar België kwam om priester te worden.

8 september