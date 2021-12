CD&V en Open Vld vragen ‘luchtbehandelingsplan’ voor onderwijs: “CO2-meters zijn maar een eerste stap”

Dat de Vlaamse regering geld vrijmaakt voor CO 2 -meters in het onderwijs, is een goede zaak, maar volgens parlementsleden Loes Vandromme (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zijn die CO 2 -meters maar een eerste stap en is er veel meer nodig. In een gezamenlijk persbericht pleiten ze voor een "onderbouwd en breed uitgerold luchtbehandelingsplan" voor het Vlaamse onderwijs.

Een goede luchtkwaliteit in de klas is niet alleen in coronatijden van belang, het helpt ook altijd voor een betere concentratie.

Er zijn ook wel budgetten om de luchtkwaliteit op scholen te verbeteren, maar die budgetten worden onvoldoende benut. "Van januari 2020 tot september 2021 zijn er welgeteld maar twaalf aanvragen voor de installatie van ventilatiesystemen goedgekeurd", klinkt het. Dat komt onder meer omdat de budgetten en maatregelen onvoldoende bekend zijn en omdat het geen sinecure is om schoolinfrastructuur op korte termijn aan te passen.

CO 2 -meters nu verplicht

Het Overlegcomité besliste om CO 2 -meters in het onderwijs te verplichten en de Vlaamse regering maakte onlangs ook 11 miljoen euro vrij voor die meters. Maar die CO 2 -meters zijn volgens Vandromme en De Gucht maar een noodzakelijke "eerste stap om te gaan naar waar het écht om draait: goed geventileerde klaslokalen.”

"Een CO 2 -meter is als een 'kanarie in een koolmijn', die aangeeft dat er iets fout is, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost", aldus Vandromme.

Luchtreinigers

Vandromme en De Gucht stellen voor om de onderbenutte budgetten voor ventilatie in te zetten voor de aankoop van luchtreinigingsapparatuur. Die apparatuur vergt veel minder ingrijpende werken dan traditionele ventilatiesystemen.

De twee parlementsleden willen liefst nog een stap verdergaan. "Laat ons in heel Vlaanderen werk maken van een luchtbehandelingsplan, middelen investeren in de verdere ontwikkeling hiervan en zo snel mogelijk werk maken van goed geventileerde klaslokalen voor alle leerlingen.”

Kader

Het gemeenschapsonderwijs GO! sluit zich aan bij het pleidooi. "Een goede luchtkwaliteit was al een bezorgdheid voor de coronacrisis en is nu essentieel geworden om onze scholen veilig open te houden en het leerrecht van onze kinderen te garanderen", zegt afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux.

Het GO! is alvast van plan om te investeren, bijvoorbeeld in luchtreinigingstoestellen, maar vraagt een duidelijk kader. "We kijken naar de overheid voor een kader — de kwaliteitseisen waaraan toestellen moeten voldoen, bijvoorbeeld — en de middelen", klinkt het. "Met dergelijke filters kunnen we de impact van infectieziekten zoals Covid-19 en griep verminderen, maar daarnaast blijft ventileren ook gewoon belangrijk voor voldoende zuurstof in de lucht.”