CD&V en Open Vld niet te spreken over "zeer tendentieuze en negatieve" vragen bij Vlaamse Toetsen

update Stijging onbetaalde schoolfac­tu­ren in gemeen­schaps­on­der­wijs legt armoede bloot: Groen en Vooruit pleiten opnieuw voor maximumfac­tuur

Vorig schooljaar is in het gemeenschapsonderwijs (GO!) 11 miljoen euro aan schoolfacturen blijven openstaan. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. "Uit een studie blijkt dat de schoolfactuur meestal de eerste is die wordt betaald", zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO! in de kranten. "Bij een gezin dat de schoolfactuur niet betaalt, is er dus een zwaar onderliggend probleem. Meestal is dat armoede."