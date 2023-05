CD&V en Open Vld niet te spreken over "zeer tendentieuze en negatieve" vragen bij Vlaamse Toetsen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen eist intrekking

Alle Vlaamse leerlingen zullen de nieuwe centrale toetsen vanaf 2024 op vier momenten in hun schoolcarrière moeten afleggen, met name in het vierde leerjaar, het zesde leerjaar, het tweede jaar secundair en het zesde jaar secundair. Het gaat om testen Nederlands en wiskunde. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beschouwt de Vlaamse Toetsen als een manier om de onderwijskwaliteit in de gaten te houden. Tegen 2027 moeten de Vlaamse Toetsen volledig uitgerold zijn.

Testen

Het is de bedoeling om het systeem deze maand een eerste keer uit te testen in ongeveer 700 scholen bij meer dan 21.000 Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar en het tweede jaar secundair onderwijs. Minister Weyts woonde woensdag zo'n test bij in een school in Sint-Genesius-Rode.

Volledig scherm Volgens Onderwijsminister Ben Weyts moeten de Vlaamse Toetsen helpen in de strijd tegen de dalende onderwijskwaliteit en zijn ze een goed instrument om "de onderwijskwaliteit in de gaten te houden". © Photo News

Leerlingenbevragingen

Loes Vandromme heeft een deel van de vragen die de leerlingen moeten beantwoorden kunnen inkijken, en reageert verontwaardigd. Het probleem zit volgens het CD&V-parlementslid niet bij de selectie van de eindtermen van de leergebieden wiskunde en Nederlands, maar bij de leerlingenbevragingen die nodig zijn om wetenschappelijke analyses te maken.

“Meeste leraren weten niet goed waarover ze praten”

Vandromme vindt enkele vragen "zeer tendentieus en zeer negatief opgesteld ten aanzien van de leerkrachten". Zo worden de leerlingen gevraagd in welke mate ze het eens zijn met de stellingen 'als ik het niet goed doe voor een toets, is dat de fout van de leraar die het maar beter had moeten uitleggen' en 'de meeste leraren weten niet goed waarover ze praten'. “Dit kan echt niet”, klinkt het verbouwereerd op Twitter.

"Ik waarschuwde de minister al dat het Steunpunt Vlaamse Toetsen zich duidelijk te houden heeft aan het decretaal kader", zegt Vandromme. "Zeker over de leerlingenkenmerken was duidelijk dat we die goed afgebakend hadden. Bovendien werd ook afgesproken dat de informatie die verzameld zou worden ook geen eenzijdige evaluatie zou inhouden van de leraar."

In een reactie op Twitter onderschrijft Gwendolyn Rutten (Open Vld) de kritiek van Vandromme. Ze vraagt zich af of de Vlaamse toets misschien een "opiniepeiling bij 10-jarigen" is. "Klopt dit, Ben Weyts? De afspraken en het decreet zijn héél duidelijk: dit hoort NIET bij Vlaamse toetsen", schrijft ze.

“Deontologisch onaanvaardbaar”

De grootste onderwijsvakbond COC spreekt van “een absoluut dieptepunt in de onderwijscrisis” en “een zwarte dag voor de leraar”. De vakbond vraagt zich af hoe de bevraging zich verhoudt tot het onderwijsdecreet: “Passen die tendentieuze vragen in een beleid om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken? Zulke vragen degraderen de werkelijke doelen die de Vlaamse toetsen beogen”, meldt de vakbond. De grootste vakbond voor het basisonderwijs, COV, reageert “diep verontwaardigd”. De bond noemt de vragen “deontologisch onaanvaardbaar” en eveneens “tendentieus”.

De Onderwijsvereniging van steden en gemeenten (OVSG) vindt dat de toetsen geen evaluatie van de leraar mogen worden. “In het decreet staat dat de Vlaamse toetsen vragen kunnen opnemen over de schoolcontext, maar dit gaat verder dan de schoolcontext”, klinkt het bij Walentina Cools, algemeen directeur van het OVSG. “We vragen ons af of een klankbordgroep over die vragen kon reflecteren. Voor de inhoudelijke vragen over wiskunde en Nederlands was dat het geval.”

“Angst blijkbaar gegrond”

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, reageert verbijsterd. De vragen bevestigen volgens Boeve een wantrouwen in de professionaliteit van leraren. Hij merkt ook op dat de formulering sterk aanstuurt op gewenste antwoorden. Daarnaast is een dergelijke vragenlijst niet wettelijk vastgelegd en werd het ook niet voorgelegd aan de stuurgroep waarin het onderwijsveld vertegenwoordigd is.

De onderwijstopman eist de onmiddellijke intrekking van de vragen en vraagt ook een nieuwe bijeenkomst om volledige transparantie te bieden. “We maken ons al langer zorgen over de wijze waarop centrale toetsen gebruikt en misbruikt kunnen worden, zowel bewust als onbewust”, klinkt het bij Boeve. “De Vlaamse toetsen zijn nog niet eens officieel van start gegaan en we stellen nu al vast dat die angst blijkbaar gegrond is.”

