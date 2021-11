“Busritten buitengewoon onderwijs blijven onaanvaardbaar lang”

“Sommige leerlingen al voor half 7 op de bus”

De helft van de bevraagde scholen geeft aan dat hun eerste leerling al voor half zeven 's morgens op de bus zit. Bij ruim negen op de tien is dat voor 7 uur 's morgens het geval. "Dat vertaalt zich in lange reistijden: 44 procent van de leerlingen (minstens 8.000 kinderen) zit 's ochtends meer dan een uur op de bus. Voor 6 procent van de leerlingen (ongeveer 1.000 in totaal) is dat volgens de scholen langer dan 2,5 uur in een enkele rit", klinkt het. De ouderbevraging geeft aan dat bijna twee derde van de leerlingen langer dan 60 minuten op de bus zit voor een enkele rit. Voor 5 procent van de leerlingen is dat zelfs langer dan 150 minuten.