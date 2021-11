Busritten buitengewoon onderwijs blijven onaanvaardbaar lang: “Vlaamse regering moet hier prioriteit van maken”

"Onze meest kwetsbare leerlingen kunnen niet rekenen op een menswaardig vervoer naar en van school", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "De lange reistijden en de onaangepaste omstandigheden zijn al jaren een grote verzuchting. We vragen eindelijk doortastend beleid van de bevoegde ministers."

De scholen hadden bij het begin van dit schooljaar de alarmklok geluid over de situatie. De Vlaamse regering maakte vervolgens 1,8 miljoen euro vrij, maar die som heeft volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen weinig zoden aan de dijk gebracht.

“Sommige leerlingen al voor half 7 op de bus”

De helft van de bevraagde scholen geeft aan dat hun eerste leerling al voor half zeven 's morgens op de bus zit. Bij ruim negen op de tien is dat voor 7 uur 's morgens het geval. "Dat vertaalt zich in lange reistijden: 44 procent van de leerlingen (minstens 8.000 kinderen) zit 's ochtends meer dan een uur op de bus. Voor 6 procent van de leerlingen (ongeveer 1.000 in totaal) is dat volgens de scholen langer dan 2,5 uur in een enkele rit", klinkt het. De ouderbevraging geeft aan dat bijna twee derde van de leerlingen langer dan 60 minuten op de bus zit voor een enkele rit. Voor 5 procent van de leerlingen is dat zelfs langer dan 150 minuten.

Ook 's avonds zitten leerlingen lang op de bus, zo blijkt. Drie op de vier scholen geven aan dat de laatste leerling na half zes 's avonds van de bus stapt. Voor een op de vier is dat na half zeven ‘s avonds. Ongeveer een op de twee leerlingen blijkt langer dan een uur onderweg te zijn naar huis. Ook de ouderbevraging wijst op een lange rit naar huis, met ongeveer twee op de drie leerlingen die langer dan een uur onderweg zijn 's avonds. "Veel van deze leerlingen hebben bovendien 's ochtends een langere voorbereidingstijd nodig. Voor heel wat gezinnen start de schooldag dus steevast voor half zes ‘s ochtends", hekelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Quote Ook dit jaar, na een nieuwe noodkreet uit het buitenge­woon onderwijs, volgde een kleine bijsturing die in de feiten slechts een doekje voor het bloeden is.

Structurele oplossing

VCOV en Katholiek Onderwijs Vlaanderen roepen de Vlaamse regering, en in het bijzonder ministers Lydia Peeters en Ben Weyts, op om samen een structurele oplossing uit te werken.

"Ettelijke pilootprojecten en oplossingen in de marge hebben tot hiertoe nooit tot een structurele verbetering geleid. Ook dit jaar, na een nieuwe noodkreet uit het buitengewoon onderwijs, volgde een kleine bijsturing die in de feiten slechts een doekje voor het bloeden is", zegt Boeve. "We verwachten dat de regering voldoende budget uittrekt en rekening houdt met de zorgnoden van leerlingen. Desnoods krijgen scholen zelf de middelen en de verantwoordelijkheid om vanuit hun eigen leerlingenpubliek in overleg met elkaar busvervoer te coördineren.”

Resolutie

Ook oppositiepartijen Groen en PVDA vinden dat er dringend een oplossing moet komen. PVDA dient in het Vlaams Parlement een resolutie in waarin de regering gevraagd wordt om de reisduur te beperken tot maximaal één uur per rit. Groen heeft een gelijkaardige resolutie klaar. “We willen dat de rittijden beperkt worden tot maximum 2 uur per dag per kind, zoals ook het kinderrechtencommissariaat voorstelt”, legt parlementslid Stijn Bex (Groen) uit.

“Dit zijn bijzonder confronterende situaties en vanuit kinderrechtenperspectief is dit zeer problematisch”, oordeelt Dalle. Volgens hem werken Peeters en Weyts aan oplossingen. “Voor de Vlaamse regering moet dit een prioriteit zijn”, klinkt het.