Buitengewone internaten verhuizen van Onderwijs naar Welzijn

Aantal C-attesten verdubbeld: “Ik had totaal geen zin meer in school”

10 juli Het aantal zittenblijvers is weer fors gestegen. Scholen hebben dit jaar dubbel zoveel C-attesten uitgedeeld dan vorig jaar, toen ze milder delibereerden vanwege de coronacrisis. 18.928 leerlingen, verspreid over alle leerjaren in het ASO, TSO, BSO en KSO, zullen hun jaar moeten overdoen. Vorig jaar waren dat er amper 9.302.