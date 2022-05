Code groen in Vlaamse scholen vanaf maandag: wat betekent dat?

Wat betekent dat?

Code groen betekent onder meer dat drukte aan de schoolpoorten niet meer moet vermeden worden, dat afstand houden niet meer nodig is en het is ook niet meer nodig om zo veel mogelijk zaken buiten te laten plaatsvinden. Het is volgens Weyts wel nog nodig om in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer maximaal te ventileren en te verluchten op basis van CO2-metingen. Voorts is het nodig om de basishand- en hoesthygiëne toe te passen. “Wie ziek of besmet is, blijft best thuis”, aldus Weyts.