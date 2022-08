Bijzondere oplossing voor lerarentekort? Laat studenten toetsen verbeteren

1.827 Oekraïense kinderen krijgen les op Nederlands­ta­li­ge schoolban­ken

Op de eerste schooldag na de paasvakantie hebben 1.827 Oekraïense kinderen plaatsgenomen op de schoolbanken van de Vlaamse scholen. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Het gaat daarbij vooral om jonge kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. “Dit lijken behapbare cijfers, maar enerzijds is dit na de coronacrisis opnieuw een uitdaging en anderzijds weten we dat er nog een instroom zal volgen”, duidde Weyts de cijfers in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

20 april