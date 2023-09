Bijna helft van scholieren wil dat thuistaal mag gesproken worden tijdens pauze

Anne-Lynn maakte carrières­witch van privésec­tor naar leerkracht: “Je kan pas oordelen over het onderwijs als je er zelf in staat”

Anne-Lynn Biernaux is leerkracht retail en lichamelijke opvoeding aan het Scheppersinstituut in Deurne. Ze staat nu zo’n vijf jaar voor de klas, maar dat is niet altijd zo geweest. Anne-Lynn werkte meer dan tien jaar in de privésector, maar koos voor een carrièreswitch als leerkracht. En daar heeft ze nog geen seconde spijt van gehad. “Door deze job besef ik in wat voor bubbel ik ben opgegroeid”, vertelt ze in de online videoreeks ‘Leerkracht 24/7’.