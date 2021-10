Bijna helft studenten had eind vorig academiejaar depressieve gevoelens

Honderden kinderen vinden geen plek in buitenge­woon onderwijs

5 oktober Eén maand na de start van het schooljaar hebben nog honderden kinderen geen plaatsje in het buitengewoon onderwijs. Overal in Vlaanderen lopen de wachtlijsten op. In Antwerpen alleen al hebben 337 kinderen geen plek in het buitengewoon basisonderwijs. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.