Bijna 40 procent van startende leerkrachten geeft er binnen vijf jaar de brui aan

De cijfers leren dat nog altijd veel startende leerkrachten snel opnieuw uit het onderwijs stappen. Het grootste pijnpunt ligt in het secundair onderwijs: daar heeft 37,2 procent van de leerkrachten die in het schooljaar 2014-2015 aan de slag gingen tegen 2019-2020 het onderwijs opnieuw verlaten. In het basisonderwijs ligt het verloop lager: daar gaat het om 27,4 procent in het kleuteronderwijs en 26,9 procent in het lager. De cijfers tonen slechts een minieme daling ten opzichte van een schooljaar eerder. De uitstroom van deze starters bedroeg in 2018-2019 28,6 procent in het kleuteronderwijs, 27,2 procent in het lager en 38 procent in het secundair onderwijs.