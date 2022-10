Bijna 4.400 Vlamingen maakten overstap van privésector naar onderwijs: krap 50 procent meer zij-instromers

Leerlingen blijven vaker thuis omwille van persoonlij­ke redenen

Het aantal leerlingen dat om persoonlijke redenen afwezig is op school, is de voorbije jaren fors gestegen. In het gewoon basisonderwijs is er op drie jaar tijd zelfs sprake van een verdubbeling. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes Vandromme heeft opgevraagd. “De stijgende tendens vraagt de nodige opvolging”, stelt Vandromme.

