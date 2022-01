Ben Weyts wil dat kinderen sneller zindelijk zijn: “12 peuters in instapklasje, 11 nog in de luiers”

Vroeger was misschien niet alles beter, maar 90% van de kleuters was zindelijk op het moment dat ze naar de kleuterschool trokken. “En nu is dat maar één op vijf meer”, zegt Prof Alexandra Vermandel van de onderzoeksgroep Zindelijkheid van Universiteit Antwerpen/ UZA en auteur van het boek ‘Je kind zindelijk krijgen? Dat doe je zo’. Veronique Mertens (54) uit Erpe staat al dertig jaar in instapklasjes en heeft de zindelijkheid bij peuters stelselmatig zien achteruitboeren. “Het is goed dat minister Weyts deze problematiek aankaart, want het is echt wel een issue”, zegt ze. “De eerste weken ben je in zo’n instapklasje toch vooral bezig met luiers verversen en zindelijkheidstraining. Sommige ouders zeggen vlakaf dat ze daar geen tijd voor hebben en ook in crèches trekken ze daar vaak onvoldoende tijd voor uit. Maar als je bij één kind een luier ververst, kun je geen tijd maken voor de andere kinderen. Pas sinds vorig jaar heb ik een in de voormiddag een kinderverzorgster om dat soort zaken op te vangen, maar ik heb het jaren alleen moeten zien te redden.”