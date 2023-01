Bachelor in de verpleegkunde populaire richting in kader van Vlaams opleidingsverlof

In het kader van het Vlaams opleidingsverlof hebben werknemers het recht om afwezig te zijn op het werk voor het volgen van een opleiding, met behoud van loon. Hij of zij heeft recht op 125 uur per jaar, maar dit kan onder voorwaarden opgetrokken worden tot 250 uur.

In het voorbije schooljaar 2021-2022 maakten 56.535 werknemers gebruik van het opleidingsverlof. Opmerkelijk, zeggen Brouns en Crevits, is dat het aantal opleidingen in het hoger onderwijs 12,4 procent bedroeg, terwijl dat drie jaar geleden - bij de start van het initiatief - nog maar 1,8 procent was. In absolute cijfers gaat het om een stijging van 4.280 naar 6.433 werknemers.

Binnen dat hoger onderwijs staat de opleiding bachelor in de verpleegkunde met stip bovenaan. Met 1.035 mensen in het voorbije schooljaar doet de opleiding het drie keer zo goed als de tweede in de lijst, de bachelor in het bedrijfsmanagement, die 325 werknemers in opleiding telde.

Met een stijging van 56 procent in twee schooljaren, is het duidelijk dat steeds meer mensen voor een opleiding kiezen die kan leiden tot een job in de zorgsector, zegt minister Crevits. "Ik kan alleen maar aanmoedigen dat meer mensen kiezen voor een opleiding in de zorg", zegt ze. Met de opleidingen verpleegkunde basiszorg en initiatie verpleegkunde, beide onderdelen van het graduaat verpleegkunde, doen nog twee andere zorgopleidingen het goed.

Zo volgden alles samen 1.590 werknemers in 2021-2022 een opleiding die hen naar een carrière in de zorgsector kan toeleiden.

"Niet enkel biedt het opleidingsverlof een eerste stap naar deze sector met een aanzienlijk tekort aan handen, we geven mensen die al langer twijfelen om zich in te zetten in de zorgsector dat duwtje in de rug om een opleiding te starten en de sprong te wagen. Ik ben bijzonder trots dat steeds meer mensen hun weg vinden naar een opleiding in de zorg", zegt minister Brouns.