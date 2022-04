Amper nog een studentenkot te vinden. Zo hectisch verloopt de zoektocht: “U verhuist toevallig niet?”

ANALYSE. “Meldpunten op uniefs mogen geen slagveld van afrekenin­gen worden”

Wat is dat toch, aan onze universiteiten? Eén na één in woelig water, nu bijvoorbeeld de KU Leuven: studenten vinden dat een zaak van grensoverschrijdend gedrag niet hard genoeg is aangepakt, de instelling zelf ziet dat anders. Onze reporter Nadine Van Der Linden vreest dat meldpunten “de doos van Pandora kunnen worden voor uniefs. Het is goed dat er van alles loskomt, maar de strijd van #metoo mag geen slagveld van persoonlijke afrekeningen worden. Slachtoffers én daders hebben rechten.”

8 februari