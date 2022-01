Amper 8 procent van ouders bereid om kind wekelijks te testen

Nieuw rapport: sterkste leerlingen gingen afgelopen jaar hardst achteruit

De coronacrisis blijft een zware impact hebben op de leerprestaties in het (basis)onderwijs en de sterkste leerlingen zijn afgelopen jaar het hardst achteruitgegaan. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de KU Leuven. Die analyseerde de resultaten van de meest recente toetsen die leerlingen in het vierde en het zesde leerjaar binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen aflegden, de zogeheten interdiocesane of IDP-proeven.

19 oktober