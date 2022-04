Aantal onderwijsvacatures in drie jaar tijd verdriedubbeld

Tussen 2019 en 2022 is het aantal openstaande vacatures bij het gemeenschapsonderwijs GO! verdriedubbeld. In 2019 ging het nog om 300 openstaande vacatures, terwijl er nu 900 zijn, meldt de onderwijskoepel in een persbericht.

Vacatures van scholen, centra en instellingen van het GO! die op de VDAB-website terechtkomen, kan het GO! koppelen aan het eigen bedrijfsaccount. Op die manier krijgt het onderwijsnet een overzicht van het jobaanbod. Aangezien niet alle vacatures worden gepubliceerd op de VDAB-website, gaat het om een onderschatting, klinkt het. Het GO! deed eerder dit jaar een interne bevraging, waaruit bleek dat er 2.000 niet ingevulde voltijdse betrekkingen waren.

Dat het onderwijs kampt met een lerarentekort, is niet nieuw. Het onderwijsveld trok al vaker aan de alarmbel. “We kennen een sterke uitstroom uit het beroep omdat veel leraren met pensioen vertrekken. Door de lage werkloosheidsgraad is er ook gewoon veel concurrentie op de arbeidsmarkt”, verklaart afgevaardigd bestuurder van het GO! Koen Pelleriaux. “Maar we kampen ook met structurele problemen in de onderwijsorganisatie, waardoor we te weinig talent aantrekken: het onderwijs is te weinig een eerste keuze voor generatiestudenten en er zijn nog te veel startende leraren die al na enkele jaren uitstromen.”

Vijf voor twaalf en creatieve oplossingen

Het is vijf voor twaalf, klinkt het. “Er is nood aan durf en daadkracht om het beroep te hervormen en aantrekkelijker te maken. Er zijn stappen in de goede richting gezet, maar ik mis de urgentie en de langetermijnvisie om grondige hervormingen door te voeren”, stelt Pelleriaux nog. Hij pleit ervoor om het hele spectrum te herbekijken, van opleiding en stage, over aanwerving en werkzekerheid, tot loopbaandifferentiatie en groeimogelijkheden.

Ondertussen proberen scholen zelf creatieve oplossingen te zoeken, door bijvoorbeeld klasgroepen samen te voegen, co-teaching te organiseren en in te zetten op hybride leren, aldus het GO!. Deze week lanceert de koepel ook een campagne om extra talent naar de leraarskamer te trekken. “Een wervingscampagne zal het tekort op de arbeidsmarkt niet oplossen”, erkent Pelleriaux. “Maar we moeten alles doen wat we kunnen.”

