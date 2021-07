Aantal leerlingen met antistoffen blijft stabiel, sterke stijging bij schoolpersoneel

Tussen half mei en half juni had in België 16,2 procent van de leerlingen en 38 procent van het schoolpersoneel antistoffen tegen het coronavirus. Bij de leerlingen bleven de cijfers stabiel, maar bij het personeel is er sprake van een sterke stijging. Dat blijkt uit een studie van het gezondheidsinstituut Sciensano waarvan de resultaten vandaag bekendgemaakt zijn.

Een groep van 1.214 leerlingen en 654 schoolmedewerkers in lagere scholen en middelbare scholen werd getest tussen 17 mei en 11 juni. Het gaat om een steekproef die representatief is voor alle leerlingen en schoolmedewerkers in het land.

Zo’n 16,2 procent van de leerlingen en 38 procent van het schoolpersoneel bleek antistoffen tegen SARS-CoV-2 te hebben. Er is een verschil tussen leerlingen en personeel van lagere en middelbare scholen, maar op nationaal en regionaal niveau is dat klein en statistisch niet significant. In Brussel is het verschil tussen leeftijdsgroepen wel significant. Zo had 20,6 procent van de leerlingen in het basisonderwijs antistoffen in Brussel, tegenover 48,2 procent in het secundair onderwijs.

Gevolg van vaccinatiecampagne

Bij het schoolpersoneel gaat het om een sterke stijging in vergelijking met de vorige steekproef, die tijdens de maand maart plaatsvond. Toen had 19 procent van het personeel antistoffen. Die stijging is vooral het gevolg van de vaccinatiecampagne. Zo bleek 42,2 procent van het bevraagde schoolpersoneel al (gedeeltelijk) gevaccineerd te zijn. De vaccinatiegraad lag hoger in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen, maar dat heeft te maken met regionale aanpak.

Volgens de resultaten van een bevraging die bij de studie hoorde, testte vóór de studie 7 procent van de leerlingen en 15,1 procent van de personeelsleden positief op Covid-19. Niemand uit de steekproef werd wegens de ziekte al gehospitaliseerd.