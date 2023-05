Aantal kleuters in buitengewoon onderwijs blijft stijgen, Groen pleit voor meer inclusie

Volgend schooljaar ook in Vlaanderen meivakan­tie in plaats van paasvakan­tie? “Vlaamse leerkrach­ten zijn daar geen voorstan­der van”

Vlaamse leerlingen zitten vandaag na twee weken paasvakantie opnieuw op de schoolbanken. Leeftijdsgenoten in het Franstalig onderwijs hebben door de hervorming van het schooljaar pas in mei vakantie. Staat het onderwijs in Vlaanderen ook een hervorming te wachten, of blijft het schooljaar voorlopig zoals het is? Politiek journaliste Isolde Van den Eynde verwacht niet meteen verandering. “De leerkrachten zijn daar geen voorstander van.”