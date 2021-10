Aantal inschrijvingen voor masteropleiding tot vakleraar stijgt aan VUB

Het aantal inschrijvingen in de educatieve masteropleidingen van de Vrije Universiteit Brussel is in vergelijking met vorig academiejaar met 13 procent gestegen. Bij het Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding (MILO) zijn ze blij met de stijging, want het lerarentekort in Brussel dreigt een serieus probleem te worden.

Het huidig aantal inschrijvingen voor de educatie masters aan de VUB staat nu op 303, dat zijn er 35 meer in vergelijking met de 268 inschrijvingen van vorig jaar. De stijging toont zich vooral in de educatieve master gezondheidswetenschappen, maar er is ook groeiende interesse in de educatieve masteropleidingen in de gedragswetenschappen, economie, talen, wetenschap en technologie.

"De nood aan leraars is dermate groot dat we enkel blij kunnen zijn met onze groei. Zeker omdat een heel groot deel van onze studenten de opleiding in Brussel volgt, zodat we daar ook kunnen helpen de nood te lenigen", zegt Veerle Vandromme, coördinator van het MILO.

Een andere vaststelling bij de inschrijvingen is dat er een toename is van het aandeel zij-instromers die een carrièreswitch als leerkracht ambiëren. Het curriculum werd aan hun noden aangepast en wordt aangeboden als een "blended onderwijstraject". Studenten kunnen daardoor van thuis uit en zelfstandig de leerstof verwerken via online leerpaden, in combinatie met contactmomenten in de avonden en weekenden. Studenten die werken kunnen het traject spreiden over verschillende jaren.