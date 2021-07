Aantal C-attesten verdubbeld: “Ik had totaal geen zin meer in school”

Lauren (16) zit in het vijfde jaar Wetenschappen-Wiskunde, en kreeg een C-attest. “Maar ik ben niet de enige”, vertelt ze. “We zijn een kleine klas met amper zeven leerlingen: nog twee klasgenoten moeten blijven zitten, de rest is er maar net door.” Ze had vorig jaar nog een A-attest, maar kreeg toen de waarschuwing beter haar best te doen. “Dat lukte het afgelopen jaar niet. Ik steek het 100 procent op de pandemie. Ik kon me thuis wel concentreren, maar alle taken en toetsen werden in dezelfde weken gepropt. En door dat afstandsonderwijs had ik het gevoel dat ik niet alle leerstof even goed kon verwerken. Ik start in september de richting Humane Wetenschappen. Mijn ouders vinden het natuurlijk niet fijn dat ik mijn jaar opnieuw doe, maar ze tonen wel begrip.”