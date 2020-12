7% meer studenten verpleegkunde, ook dankzij corona: "Eindelijk wordt beroep niet meer onderschat"

Het aantal studenten die kiezen voor een opleiding verpleegkunde neemt al even toe, maar de stijging dit jaar is opvallend. Schreven zich in het academiejaar 2019-2020 nog 3% meer studenten in dan het jaar voordien, dan gaat het dit jaar om een toename van 7%. Niet alleen biedt de opleiding werkzekerheid, door de coronacrisis stond het verplegend personeel de laatste maanden ook in de kijker. Dat beïnvloedde bijvoorbeeld Michiel Schurmans (18), student aan PXL, die verpleegkunde nog lang in de weegschaal legde met een lerarenopleiding. "Verpleegkunde stond vroeger niet echt in een positief daglicht, het was een beroep voor vrouwen", zegt hij. "Door corona werd duidelijk hoe hard zij elke dag werken. Ze doen zoveel méér dan enkel mensen verzorgen."