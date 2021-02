65-plussers weer naar de klas? Zo denken leerkrachten op rust er zelf over: “Ik leg leerstof beter uit dan voor pensioen”

Het onderwijs moet zich al bijna een jaar elke paar maanden heruitvinden. Dat laat zich ook voelen bij leerlingen. Verschillende experts vrezen dat hun leerachterstand zo groot wordt dat ze dit jaar amper nog in te halen valt. Dus kwam Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) alvast met één oplossing over de brug: leerkrachten op pensioen of zonder voltijdse benoeming laten bijspringen. Concreet kunnen zij leerlingen in aparte groepjes helpen met het in- of herhalen van leerstof, tijdens de lesuren, in de pauze of na een schooldag. Vanaf de krokusvakantie komt daarvoor een pot van 10 miljoen euro vrij. Al klonk snel kritiek op het paradoxale gegeven dat 65-plussers steeds gezegd werd zich beter niet met de jonge generatie, zoals die van hun kleinkinderen, te mengen. “Moreel wringt dat", klinkt het bij een middelbare school.