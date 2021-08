400 scholen starten schooljaar zonder boeken

Mondmasker­plicht versoepeld in Waalse scholen, in Brussel blijft mondmasker gehand­haafd

17 augustus De regels voor het dragen van een mondmasker in het Franstalig onderwijs worden versoepeld in Wallonië. In Brussel blijft het mondmasker echter gehandhaafd. Dat blijkt vandaag na overleg tussen minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschap, Caroline Désir (PS), en het onderwijsveld.