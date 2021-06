11.000 inschrijvingen voor zomerscholen

Weyts trekt Digisprong door naar buitenge­woon onderwijs

12 mei De Digisprong in het onderwijs wordt doorgetrokken in het buitengewoon onderwijs, in het deeltijds beroepsonderwijs en in de leertijd. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Volgens de N-VA-minister wordt er 10 miljoen euro extra uitgetrokken om al de betrokken leerlingen een eigen ICT-toestel te geven.