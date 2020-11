1 op de 12 zelfmoordpogingen wordt ondernomen door studenten

RODE NEUZEN DAG Transman Jonas (20) weet dat hulp zoeken kan helpen: “Noem me ‘mevrouw’ en mijn hele dag is verpest”

9 november Rode Neuzen Dag staat dit jaar in het teken van muziek, en laat dat net een mentale opkikker zijn voor de 20-jarige Jonas Coone. Jonas was vroeger een meisje en voelt zich in zijn nieuwe lichaam nog steeds niet volledig aanvaard. "Terwijl erkenning voor jongeren zó belangrijk is." Zijn beste vriend Mats, die ook transgender was, pleegde twee jaar geleden zelfmoord.