Zwaar ontgoochelde Achab na verrassende uitschakeling in eerste ronde: “Dit is een enorm harde klap, ik was hier om medaille te winnen”

Zelf had hij in tegenstelling tot Rio de verwachtingen getemperd voor de Spelen in Tokio, toch verwachtte Jaouad Achab meer dan een eerste ronde. Onze landgenoot begon goed, maar moest aan het eind van de eerste ronde een trap op het hoofd incasseren. Pie liep in de tweede en derde ronde verder uit en won na zes minuten met 18-11.

Achab eindigde op de vorige Spelen, in 2016 in Rio de Janeiro, op de vijfde plaats in de categorie tot 63 kilogram. Dat was destijds een grote teleurstelling. De vroege uitschakeling ditmaal zal opnieuw een harde klap zijn. Achab kan enkel nog naar de herkansingen als Pie de finale haalt. Die kans lijkt bijzonder klein.

De ontgoocheling droop er achteraf dan ook vanaf bij Achab, die met medailleambities was afgezakt naar Tokio. “Dit is enorm hard, het doet veel pijn. Mijn team en ik werken elke dag en nacht keihard. Hoe het is kunnen gebeuren? Ik slaagde er niet in om de juiste afstand te vinden en in mijn ritme te komen. Dat is natuurlijk ook de verdienste van mijn tegenstander. Ik heb nog alles uit de kast proberen te halen, maar helaas was dat niet genoeg. Dit is het allerhoogste niveau en dus wilde ik hier op mijn best presteren.”