“Zoveel mogelijk atleten en toeschouwers vaccineren”: IOC-baas Bach ziet Spelen sowieso mét publiek

Sport IOC-voorzitter Thomas Bach, te gast in Imola, is overtuigd dat Olympische Spelen zullen doorgaan: “See you in Tokyo”

27 september Ook IOC-voorzitter Thomas Bach is aanwezig op het WK wielrennen. De Duitser is verheugd dat het WK alsnog kon doorgaan en blikt bij VTM Nieuws ook vooruit naar de Olympische Spelen in Tokio van volgend jaar. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat de Spelen zullen doorgaan.”