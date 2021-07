Zo beleefde vrouw Sarah de olympische topprestatie van Wout van Aert: “Is alles wel oké, stuurde ik naar de soigneur. Zo op het asfalt liggen: dat ben ik van Wout niet gewoon”

Olympische Spelen Wout van Aert pakt net als op WK zilver, maar: “In Imola was ik daar niet zo blij mee. Dit is iets unieks”

24 juli Na ‘Gouden Greg’, nu ‘Zilveren Wout’. En dat is absoluut niet schamper bedoeld. Want wát een koers reed Wout van Aert (26) op de Olympische Spelen, op het uitverkoren terrein van… de groterondewinnaars Carapaz en Pogacar. Met deze benen kán het niet anders of ‘Gouden Wout’ is voor woensdag, in de olympische tijdrit. “Dan krijg ik een nieuwe grote kans. Gelukkig.”