Zijn eerste leraar Nederlands over Bashir Abdi’s queeste: “Beloofde stervende moeder dat hij België medaille zou schenken”

Olympische SpelenOp de loop. Zelden paste de titel van een boek beter bij het verhaal dat het vertelt. Peter Vervaet (42), die Bashir Abdi Nederlands leerde toen hij na een jarenlange vlucht in ons land neerstreek, pende het levensverhaal van onze landgenoot neer. Dit weekend is Abdi opnieuw op de loop. Gelukkig niet meer voor de oorlog in Somalië, wel op zoek naar olympisch succes in de marathon. “Het is ongelofelijk dat hij nu zover staat, goed beseffend wat hij met zich meedraagt.”